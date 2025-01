Oliver Rowland venceu a F-E no México

O britânico Oliver Eowland, da equipe Nissan, venceu sábado o e-Prix do México de Fórmula 3, segunda etapa do Campeonato Mundial da categoria. Antônio Feliz da Costa, da Porsche, se classificou em segundo, ao passo que Pascal Wehrlein, também da Porsche, foi o terceiro colocado.

Com rendimento de seu Lola/Yamaha abaixo do esperado, o brasileiro Lucas di Grassi teve que se contentar com o 16º lugar. Com duas etapas, disputadas, o português Antônio Félix da Costa lidera o campeonato, com 37 pontos, enquanto que Oliver e Mitch Evans, da Jaguar, dividem a segunda colocação, com 25 pontos.