Notas Bandeirada

Eduardo Oliveira

Brasil - O brasiliense Eduardo Oliveira, de apenas 11 anos, tem se destacado no kartismo nacional com determinação e foco em sua evolução. Integrante da equipe TPC Motorsports, ele está competindo em 2025 nas categorias Cadete e Mini 2T com um objetivo claro: desenvolver ao máximo suas habilidades e alcançar bons resultados nas principais competições do país, como a Copa Brasil de Kart e o Campeonato Brasileiro. No último fim de semana disputou o Campeonato Brasiliense, no Kartódromo do Guará, quando foi o segundo colocado na categoria Cadete.