Notas Bandeirada

Já a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo está marcada para o dia 10 de maio, no Autódromo Zilmar Beux. O evento fará parte da programação do MBR (Maras Brasil Racing) em Cascavel.

A terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart foi especial para a equipe A8 Racing e o piloto João Paulo Bonadiman. Realizada no último sábado, no kartódromo de Interlagos, o evento marcou a primeira vitória do jovem piloto na categoria OKN JR.

Cascavel - Dudu Pagliaro, de 14 anos, conquistou no último sábado (12) sua segunda vitória consecutiva na temporada e assumiu a liderança da categoria F-4 Sprinter na Copa São Paulo Light de Kart . O novo triunfo aconteceu na 3ª etapa da principal competição de caráter estadual do kartismo no Brasil, disputada regularmente no Kartódromo Ayrton Senna , em Interlagos, na capital paulista.

Gaúcho de Rali

As manobras e a alta velocidade do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade vão desembarcar na cidade de Estação, norte do Rio Grande do Sul, para a segunda rodada da temporada 2025. Depois da prova de Nova Prata, agora as atenções se voltam para um dos mais tradicionais ralis do Estado. Estação organiza corrida da modalidade de o início dos anos 2000.

Este ano, ganha o apoio dos municípios de Erebango e Sertão, este último pela primeira vez, que vão receber parte dos trechos cronometrados da corrida. A disputa se dará entre os dias 25 e 27 deste mês.

Rafael Martins

Rafael Martins vai disputar a temporada 2025 da Stock Light como piloto da nova equipe MForce. O paulista de 26 anos regressa ao grid da categoria de acesso trazendo na bagagem um vasto currículo, que vai dos monopostos à Stock Car Pro Series, chega ‘com a faca nos dentes’ e um objetivo muito claro: lutar pelo título e o superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos para ascender à principal competição do automobilismo brasileiro no ano que vem. A temporada será aberta no dia 4 de maio, em Interlagos (SP) e a etapa de Cascavel será no dia 7 de setembro.