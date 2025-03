Notas Bandeirada

Enduro

A equipe Honda Racing abriu a temporada 2025 do Brasileiro de Enduro do mesmo modo que a anterior: no alto do pódio. Juntos, os quatro pilotos do time somaram cinco vitórias na prova desabado e domingo, em Siqueira Campos (PR), dominando as suas categorias (E1, E2, E3 e EF) e também a Elite, a classificação combinada das principais classes da competição, com Bruno Crivilin. O piloto capixaba, em sua estreia na E2 com a motocicleta Honda CRF 450RX, travou disputa acirrada com o chileno Benjamin Herrera – considerado uma das grandes revelações internacionais do esporte. Vinícius Calafati fez o caminho inverso ao de Crivilin, trocando a E2 pela E1, e não precisou de muito tempo para se readaptar à Honda CRF 250RX, como mostram os primeiros lugares nos dois dias e a condição de líder do campeonato. Na E3, Luciano Rocha andou pela primeira vez como piloto Honda Racing e já mostrou seu cartão de visitas. Com a CRF 450RX, o jovem mineiro também venceu nos dois dias para ser o melhor da prova na categoria e o terceiro na Elite. Já Bárbara Neves encarou uma missão dupla na cidade paranaense. Agora com a CRF 250RX, a goiana venceu na EF (Feminina) e ainda somou um quinto lugar na Intermediária, competindo com os homens.