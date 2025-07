Paranaense Light de Kart tem mais uma etapa com disputas acirradas

Londrina e Paraná - O Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, recebeu no último sábado a 3ª etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart, com participação das categorias Cadete, F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior.

A rodada, assim como as duas anteriores, foi disputada em duas baterias e a soma dos pontos definiu os vencedores. Felipe Camilo venceu ambas e subiu no alto do pódio da Cadete, seguido por Otávio Owada, Matheus de Marco, Pedro Coronado e Enzo Fuzetti.

Davi Lima também venceu as duas baterias de sua categoria, a F4 Júnior, e garantiu a vitória na etapa. Lucas Ambrósio foi o 2º colocado, à frente de Pedro Rossi, Miguel Bernardo e Eloisa Chefer.

Na F-4 Graduados a vitória na etapa ficou com Matheus Violin, que conquistou um 3º e um 1º lugar nas baterias. Natan Aceti foi o 2º, seguido por Thiago Ferreira, Júnior Benazzi e Gabriel Carrer, que venceu a primeira bateria, mas não pontuou na segunda.