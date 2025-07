Fórmula Truck confirma a próxima etapa em Londrina

Londrina e Paraná - A próxima etapa da Fórmula Truck será em Londrina, no norte do Paraná. A organização da categoria confirma a realização da 6ª etapa para o dia 17 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Com o cancelamento da prova noturna de São Paulo em função de obras no Autódromo de Interlagos, houve a necessidade do calendário ser remanejado. Gustavo Hidalgo, diretor de marketing da Fórmula Truck, diz que a melhor opção foi a antecipação da etapa de Londrina, que estava marcada para o dia 9 de novembro. “Conversamos com a administração do autódromo, com as diretores da Fundação de Esportes de Londrina da Federação Paranaense de Automobilismo e todos se empenharam para que pudemos antecipar a prova. Agora vamos definir o local da penúltima etapa da temporada, no dia 9 de novembro. As opções são Guaporé e Velopark, no Rio Grande do Sul; e Riveira, no Uruguai”, frisa Gustavo Hidalgo.

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

Já realizadas

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)