Notas Bandeirada

BANDEIRADA Irmãos Sartori abrem o ano com vitória

O ano de 2025 começou com os irmãos Juliano e Rafael Sartori no alto do pódio! Sábado (8), eles venceram a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade, realizada na cidade de Nova Prata, na serra do Rio Grande do Sul. Com o resultado, a dupla da equipe Sartori Rally Team lidera […]