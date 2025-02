Notas Bandeirada

Edivan Monteiro

O cascavelense Edivan Monteiro será um dos paranaenses a estar no grid de largada da etapa de abertura da temporada 2025 da Fórmula Truck, no próximo domingo, no Autódromo de Interlagos. Ele adianta que neste momento a maior dificuldade e conter a ansiedade para a abertura da temporada, que promete ser profícua. Esta será a primeira vez que o piloto da equipe Cascavel Diesel vai competir no Autódromo de Interlagos. “Será a realização de um sonho correr em Interlagos, templo sagrado do automobilismo brasileiro. Só em saber que vou correr em Interlagos, não tem como não se lembrar das memoráveis corridas de Ayrton Senna naquele circuito”, diz Edivan.

Lucas Bertanha

A temporada 2025 do kartismo começou de forma diferente para Lucas Bertanha (Tip Top/Bibi Calçados/Universidade de Araraquara). Destaque nas competições nacionais, o piloto paulista disputou provas em dois importantes campeonatos do kartismo norte-americano. Ele competiu em duas etapas do Rotax Winter Trophy e em uma do SKUSA Winter Series, todas realizadas no Orlando Kart Center, em Orlando, na Flórida. “O Lucas mostrou seu talento e foi muito determinado na busca por resultados e bons desempenhos. E, quando pôde, como no SKUSA, fez lindas provas. E isso tudo lhe rendeu elogios e também um convite para voltar a correr no kartismo americano”, contou Marcos Rodrigues, citando o fato de que o campeão mundial Ruben Carrapatoso e a fabricante de chassi Sodi Kart lhe propuseram disputar a atual temporada nos Estados Unidos.