Notas Bandeirada

Jorge Martelli

A quinta-feira trouxe a confirmação de mais um experiente piloto garantido no grid para a nova temporada da Nascar Brasil. Jorge Martelli vai acelerar na categoria como piloto da Team RC. A primeira etapa da competição em 2025 está marcada para os dias 22 e 23 de março, na pista do Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS). “É muito bacana ter o Jorge, ele vem a somar com a nossa equipe, pois tem bastante experiência na categoria. Já andou alguns anos e é o atual campeão da Challenge. Então nossa expectativa é poder repetir esse feito e quem sabe poder subir de categoria, traz consigo o coach Michel Giusti um grande reforço para a equipe. Estamos muito felizes de recebê-lo e poder somar para alcançar grandes resultados este ano”, declara Marcel Campos, gestor da Team RC.

Rali Piocerá

Uma das mais tradicionais provas do motociclismo nacional abre a temporada 2025 para a equipe Honda Racing Brasil. O Rali Piocerá chega à sua 38ª edição a partir da próxima terça-feira (28), com quatro dias de trilhas e mais de mil quilômetros de percurso ligando Teresina (PI) a Beberibe (CE). A competição, que nos anos pares anda no sentido contrário, sendo chamada de Cerapió, é válida pelo Brasileiro de Enduro de Regularidade. Estão confirmados os principais nomes da modalidade e muitos desafios pelo caminho, incluindo diferentes tipos de terrenos e paisagens, como travessias de serras e dunas.