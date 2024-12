Notas Bandeirada

Foz do Iguaçu I



O prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro e o secretário de obras Luiz Cezar Furlan visitaram o Complexo Veloz Foz na última quinta-feira, quando assinaram a Ordem de Serviço para a Construção da arquibancada da Pista de Arrancada Multiuso das Cataratas. As obras serão executadas pela empresa MPB Construção Cível, que venceu o processo licitatório. A verba da obra é oriunda de emendas parlamentares do deputado Fernando Giacobo (PL).

Foz do Iguaçu II



Erdiley de Oliveira, o Oliveirinha, diretor de arrancada do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, é principal idealizador da pista de arrancada na Terra das Cataratas, adianta que Márcio Nunes, secretário de Turismo da Prefeitura de Foz do Iguaçu está em tratativas com o deputado Alexandre Curi (PSD), para que com verbas parlamentares do orçamento do Paraná, possa viabilizar recursos para o asfalto da pista.