BANDEIRADA Notas Bandeirada

Pietro Sorbara Terminam neste sábado as disputas do Grupo 1 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo. Único cascavelense na competição, Pietro Sorbara largou em 14º na Super Classificatória da categoria Mirim e conquistou o 13º lugar. Largará em 12º na Final neste sábado. Pietro […]