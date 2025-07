Léo Rufino se torna o primeiro negro a vencer na Copa Truck

Cascavel e Paraná - Léo Rufino fez história no último fim de semana, em Cascavel. O piloto paulista venceu sua primeira prova da Copa Truck na categoria Elite e entrou para a história do automobilismo brasileiro como o primeiro piloto negro a subir ao topo do pódio em uma competição de caminhões.

E ele avisou, antes da largada para a Corrida 2 da 5ª etapa da Copa Truck, realizada no Autódromo Zilmar Beux: “Tudo que eu poupei da máquina no sábado, acredito que não vou poupar hoje, na segunda corrida. Vamos para cima com certeza para buscar outro troféu”. E não deu outra. O mais jovem piloto da PP Motorsport, de apenas 20 anos, fez uma corrida perfeita — como se soubesse que estava prestes a marcar seu nome na história do automobilismo nacional.

Primeira Vitória de Léo Rufino na Copa Truck

“Larguei em segundo e vim bem cauteloso. Mas o piloto que largou na minha frente acabou errando no radar e aí eu fui para a primeira posição. E aí foi só administrar a distância que eu tinha aberto para o terceiro colocado”, disse, emocionado, o comandante do Mercedes-Benz Actros #11.