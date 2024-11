Nascar Brasil terá a final em circuito oval

A final da temporada 2024 da Nascar Brasil Series está chegando e as expectativas vão se acumulando. Na etapa de Curvelo (MG), do dia 17 de novembro, além das definições dos títulos das disputas Overall; Special Edition e Rookie of the Year, as corridas do final de semana terão um motivo a mais para deixar os competidores ansiosos: eles estarão correndo pela primeira vez em um circuito 100% oval.

A etapa #Ovaltrack marcará a inauguração do novo circuito oval brasileiro, único que estará em plena atividade a partir da quinta-feira, 14, com os treinos extras da competição. A novíssima pista do autódromo também conhecido como “Circuito dos Cristais” compreende a extensão de três quartos de milha (1.250 metros) e 16% de inclinação em uma das curvas.