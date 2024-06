Muffato domina o 1º dia da Fórmula Truck

Com o tempo de 1m21s330 e correndo em casa, Pedro Muffato foi o mais rápido da sexta-feira e dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck, em Cascavel. O piloto da equipe Muffatão/Açucareira Energy foi 0s552 mais rápido que o catarinense Everton Fontanella, que fez 1m21s852. O detalhe: Everton piloto do Scania que Muffato foi campeão no ano passado.

Em terceiro se classificou Ramires Fontanella, irmão de Everton, que fez 1m22s26. Os pilotos da categoria GT Truck (motores eletrônicos) dominaram os treinos e ficaram com as nove primeiras colocações.



O primeiro colocado a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) o curitibano Márcio Rampon, com 1m24s589, ficando com a 10ª colocação na classificação geral. O segundo melhor também é paranaense. Duda Conci, de Cafelândia, se classificou em 15º, com 1m25s695.



Os pilotos voltam à pista neste sábado para mais três treinos livres. Da 15h30 às 15h50 será disputado o treino classificatório do Grupo 2 e das 16 horas às 16h20, o treino classificatório do Grupo 1. Às 16h30 realizado o Top Qualifying com os oito melhores dos treinos classificatórios.

DOMINGO

Neste domingo, a velocidade no Autódromo Zilmar Beux começa com o GP de Ciclismo, a partir das 9h30, reunindo competidores do Brasil, Argentina e Paraguai. A largada da Fórmula Truck será 12h45, a prova tendo a duração 43 minutos, mais uma volta.



A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Cascavel poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Tempos da Fórmula Truck na sexta-feira

1º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m21s330

2º) Everton Fotganella (GT Truck), 1m21s852

3º) Ramires Fontanella (GT Truck), 1m22s126

4º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m22s275

5º) Rogério Agostini (GT Truck), 1m22s804

6º) Jorginho “Feio” Ribeiro (GT Truck), 1m23s018

7º) João Santa Helena (GT Truck), 1m23s989

8º) Ricardo Ançay (GT Truck), 1m24s094

9º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m24s451

10º) Márcio Rampon (F-Truck), 1m24s589

11º) Álvaro Bendo (GT Truck), 1m24s671

12º) João Lemos (GT Truck), 1m24s807

13º) Sandro Pinheiro (GT Truck), 1m24s982

14º) Edivan Monteiro (GT Truck), 1m25s518

15º) Duda Conci (F-Truck), 1m25s695

16º) Giovana Tavares (F-Truck), 1m26s203

17º) Robson Trevisol (GT Truck), 1m26s569

18º) Rodrigo Gomes (GT Truck), 1m26s990

19º) Fabrício Rossato (F-Truck), 1m27s247

20º) Lazaro Donizete Domiciano (GT Truck), 1m27s398

21º) Robson Portaluppi (GT Truck), 1m27s554

22º) Douglas Collet (F-Truck), 1m227s622

23º) Douglas Torres (GT Truck), 1m28s291

24º) Alex Peixeiro (GT Truck), 1m28s412

25º) Bryan Ruan (GT Truck), 1m28s731

26º) Márcio Limestone (GT Truck), 1m28s739

27º) Daniel Lovato (F-Truck), 1m29s481

28º) Paulinho Rampon (GT Truck), 1m30s044

29º) Thiago Mânica (F-Trick), 1m30s651

30º) Gustavo Mânica (F-Truck), 1m30s869

31º) Max Nunes (F-Truck), 1m32s819

32º) Cléber Fonseca (F-Truck), 1m33s873

33º) Alissonn Nu4nberg (GT Truck), 1m35s096

34º) Niltinho Jacobsen (GT Truck), 1m36s295

35º) Tiago Bellaver (F-Truck),1m36s295

36º) Geraldo Galli (GT Truck), 1m37s249

37º) Gabi Rampon (F-Truck), 1m39s612

38º) Léo Barramacher (GT Truck, 1m45s754

39º) Adriano Rocha (GT Truck), 1m51s767