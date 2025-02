Metropolitano de Kart tem a 1ª etapa no Delci Damian

BANDEIRADA

Metropolitano de Cascavel abre a temporada de kart no Paraná

A temporada de kart de 2025 no Paraná começa no próximo sábado (1º), com a realização da 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Toda a programação será […]