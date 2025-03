Metropolitano de Kart de Curitiba tem 1ª etapa com acirradas disputas

Paraná - Mais um campeonato de kart tem início do Paraná. Domingo foi disputada a 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, disputada na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana da Capital Paranaense. A promoção e organização foram do Kart Park, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de duas baterias em cada categoria, acirradas disputas marcaram a etapa de abertura da competição. Na categoria Cadete, Sanito Cruz e Nicolas Weiss somaram 51 pontos. Sanito ficou com a vitória pelo critério de desempates. Nas demais categorias, os vendedores foram Fábio Mathoso, na 125 Sênior; Giuliano Provessi, na 125 Sprinter; Rafael Machado, na F-4 Graduados; Aloisio Ludwig, na F-4 Sênior; e Jota P, na categoria F-4 200 Kg.

O Metropolitano de Kart de Curitiba deste ano será disputada em três etapas. As duas próximas serão disputadas nos dias 10 de maio e 28 de junho.

Resultados da 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba

Categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Sanito Cruz 51

2º) Nicolas Weiss 51

3º) Gustavo Martinelli 39

4º) Lucas Raitani 35

5º) Nicolas Raitani 34

6º) Luiza Ferreira Assumpção 32

Categoria 125 Sênior

1º) Fábio Mathoso 52

2º) Aristeu Argenta 49

3º) Dilmar Frasão 42

Categoria125 Sprinter

1º) Giuliano Provessi 57

2º) Paulo Roberto 46

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Machado 56

2º) Fábio Mathoso 43