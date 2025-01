O curitibano Luís Trombini oficializou acordo com a Garra Racing Team para a disputa da temporada 2025 da Stock Light. O piloto é o segundo competidor confirmado pelo time sediado em Caxias do Sul (RS) e liderado por Adilson Morari na divisão de acesso à Stock Car Pro Series. Aos 19 anos, Trombini estará no […]

Com as sedes do 60º Campeonato Brasileiro de Kart e da 26ª Copa Brasil de Kart já reveladas, a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou as categorias e divisões dos grupos para as edições de 2025. A Copa Brasil, que acontecerá entre 23 de julho e 2 de agosto no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju […]

Toda a programação será desenvolvida no sábado, com a participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Paraguai e da Argentina. As inscrições estão abertas e podem ser feitas da secretaria do Kart Clube, no Kartódromo Delci Damian.