Metropolitano de Cascavel abre a temporada de kart no Paraná

Paraná - A temporada de kart de 2025 no Paraná começa no próximo sábado (1º), com a realização da 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Toda a programação será desenvolvida no sábado. Para as categorias da manhã, os treinos serão a partir das 8 horas, treinos classificatórios a partir das 9h50 e provas a partir das 10h40. Para as categorias da tarde, a programação será a partir das 13h30. A solenidade de pódio está marcada para às 17h30.

As categorias em disputas serão Escola, Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Novatos/Iniciante, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 195 e 125 Pró.