Luciano Gehring é eleito novo presidente do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - Em pleito realizado no último dia 15, o empresário Luciano Gehring foi eleito presidente do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu. O vice-presidente será o piloto Alan Bueno.

O mandato será de três anos e neste período Luciano Gehring e os membros de sua diretoria atuarão para colocar o Automóvel Clube a benefício dos desportistas de Foz ligados ao esporte motor. “Vamos atuar junto a autoridades e empresários para fortalecer o movimento que visa a construção do Autódromo de Foz do Iguaçu. A construção da pista de arrancada já está em andamento e vamos colaborar em tudo o que for preciso”, frisa Luciano Gehring.