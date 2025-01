Lucas Moraes conquista o 2º Lugar no Rali Dakar

O brasileiro Lucas Moraes voltou a se destacar na 47ª edição do Rali Dakar, que vem sendo disputado na Arábia Saudita. Nesta quarta-feira (15), mesmo depois de 115 km pelas dunas do deserto Empty Quarter, o piloto brasileiro chegou a apenas 18 segundos dos vencedores, os espanhóis Nani Roma/Alex Haro, conquistando o segundo lugar.

Parceiro do navegador espanhol Armand Monleón, Moraes, que disputa a categoria principal, a Ultimate, venceu a sétima etapa da prova, no último domingo, mas antes, na sexta etapa, teve problemas mecânicos que o deixaram parado por horas. Por isso, ocupa apenas a 16ª colocação na classificação geral até o momento. Após ter se iniciado no dia quatro de janeiro, a liderança do Dakar é dos sul-africanos Henk Lategan/Brett Cummings.

Nani Roma, que saiu da disputa pela vitória na classificação geral do Dakar 2025 já na segunda etapa e, na quinta etapa, bateu de frente com um concorrente, conquistou a sua primeira vitória em especial desde 2015, quando obteve seu 30º primeiro lugar. Naquela ocasião, o piloto competia pela Mini e o Dakar era disputado na América do Sul (Argentina, Bolívia e Chile). O feito do duo espanhol nesta quarta-feira foi também a primeira vitória do modelo Ford Raptor no Dakar 2025.