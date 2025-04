Lenda de Le Mans no Turismo Nacional

Brasil - Um dos nomes mais icônicos do automobilismo brasileiro em competições mundiais , Maurizio Sala (PDKMotors/Auto Neg/La Scuderia Lifestyle) anunciou sua participação na abertura da temporada 2025 da Turismo Nacional , que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio no Autódromo de Interlagos (SP).

Sala estreou nas 24 Hoas de Le Mans em 1989 com um sexto lugar na Geral com um Mazda, em 1992 foi com Mazda e em 1995 quarto com um McLaren F1 GTR. No Turismo Nacional Sala irá formar dupla com o cearense Beto Pontes.