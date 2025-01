Kart do Paraná emplacou quatro campeões no Brasileiro em 2024

BANDEIRADA Rali Dakar começa na sexta

A 47ª edição do Rali Dakar começa amanhã e vai até o dia 17 no deserto da Arábia Saudita. Serão 12 etapas em duas semanas. Se no ano passado as atenções estavam voltadas para a Audi, que estava se despedindo a competição após mudar seu foco para a Fórmula 1 com a compra da Sauber, […]