Kart de Foz do Iguaçu conhecerá campeões

Os campeões da 10ª edição da Copa Foz do Iguaçu de Kart serão conhecidos neste sábado, quando será disputada a 6ª e última etapa desta temporada. A prova será na pista do Adrena Kart, com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Toda a programação será desenvolvida neste sábado, divida nos períodos da manhã e da tarde. A programação das categorias da manhã começa às 9h30 com os treinos livres. O treino classificatório para definição do grid de largada será a partir das 10h35 e logo em seguida começam as provas, com três baterias para cada categoria. A programação da tarde terá início às 14h30, com o treino classificatório das categorias Rental Pro, Super e Academia. As provas serão logo em seguida.

Definição dos campeões