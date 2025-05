Giovana Marinoski disputa o FIA Girls de Kart em Barueri

BANDEIRADA

Túlio Bendo defende a liderança da Fórmula Truck em Cascavel

Com um Mercedes-Benz, o catarinense Túlio Bendo defenderá a liderança da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na 4ª etapa da temporada da Fórmula Truck, que será disputada no próximo dia 18, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Com vitórias em Interlagos e Rivera e um terceiro lugar em Guaporé, Túlio Bendo está na liderança do […]