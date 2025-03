Fórmula Truck abre a disputa da Copa Mercosul no Uruguai

Cascavel - Depois da excelente etapa de abertura da temporada no mês passado, em Interlagos (SP), os caminhões da Fórmula Truck estarão de volta à pista no próximo domingo (16), quando será disputada a 2ª etapa da temporada, no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Rivera está na divisa do Uruguai com o Brasil, separada por uma divisa seca com a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O autódromo Eduardo Cabrera tem 3.160 metros de extensão e 14 de largura.

Copa Mercosul

A prova de Rivera marca a abertura da Copa Mercosul, que será disputada em três etapas. As outras duas serão em Campo Grande (MS), no dia 15 de junho; e em Cascavel (PR), no dia 7 de dezembro, no encerramento da temporada.

A programação começa na sexta-feira (14), quando das 14 às 14h30 será realizado o 1º treino da categoria GT Truck; das 14h40 às 15h10, 1º treino da F-Truck; das 15h30 às 16 horas, 2º treino da GT Truck; e das 16h10 às 16h40, 2º treino da categoria F-Truck.

Para o sábado está previsto para das 9 às 9h30, 1º treino da categoria GT Truck; das 9h40 ás 10h10, 1º treino da F-Truck; das 10h30 às 11 horas, 2º treino da GT Truck; das 11h10 às 11h40, 2º treino da F-Truck; das 13h40 às 13h50, Check Down da GT Truck (passando pelos boxes); das 14 às 14h10, Check Down da F-Truck (passando pelos boxes); das 14h30 às 114h50, treino classificatório do Grupo1 da categoria GT Truck: das 15às 15h20, treino classificatório do grupo 2 da categoria GT Truck; das 15h30 às 15h40, Top qualifying da categoria GT Truck (com os oito mais rápidos dos treinos classificatórios); das 16 às 16h20, treino classificatório da categoria F-Truck; das 16h30 às 16h40, Top Qualifying da F-Truck (com os oito mais rápidos do treino classificatório); e às 17 horas, visitação aos boxes.

Para o domingo, a programação prevê para das 9 às 9h20, warm up da categoria GT Truck; das 9h25 às 9h45, Warmup da bomba injetora; das 10 às 11 horas, desfile dos caminhões e pilotos; das 11 às 12 horas, visitação aos boxes; às 12h35, execução dos hinos do Uruguai e do Brasil; às 12h45, largada da corrida da categoria GT Truck, com duração de 35 minutos, mais um volta; às 14 horas, largada da corrida da categoria F-Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); das 14h50 às 15h25, visitação aos boxes; às 15h50, largada da Copa SpeedMax, com duração de 20 minutos, mais uma volta); e às 16h30, solenidade de pódio das três categorias.