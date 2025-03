Fleck e Márcio Rampon lideram os treinos no Uruguai

Rafael Fleck foi o mais rápido da categoria GT Truck (motores eletrônicos) ao fazer o tempo de 1m37s005 no segundo treino. Em segundo se classificou o catarinense Túlio Bendo, com 1m38s145 e em terceiro o gaúcho Douglas Collet,com1m39s403. O cascavelense Pedro Muffato foi o quarto mais rápido da sexta-feira, com1m39s708, seguido do paulista Alex de Andrade Vieira (1m40s253) e o catarinense Everton Fontanella (1m40s387), que foram quinto e sexto respectivamente. O cascavelense Edivan Monteiro se classificou em oitavo, com1m40s553.

A vitória na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) lhe escapou em Interlagos na penúltima volta, quando quebrou o balancim do motor de seu Ford Cargo. Mas em Rivera, no próximo domingo (16), Duda Conci vai à pista para vencer. Duda diz que a frustração por não ter ganho em Interlagos, depois de largar na […]

Domínio paranaense

A categoria F-Truck (motores com bomba injetora) teve domínio paranaense. Márcio Rampon, de Curitiba, fez o melhor tempo com a marca de 1m40s402, o segundo colocado foi Thiago Mânica, também de Curitiba, com 1m41s947, enquanto que Duda Conci, de Cafelândia, foi o terceiro mais rápido da sexta-feira, com 1m42s019. O gaúcho Diego Collet é o quarto colocado, com 1m42s342; o também gaúcho Tiago Bellaver aparece em quinto, com 1m44s505; ao passo que o paraguaio Geovani Tavares ocupou a sexta posição, com 1m45s181.