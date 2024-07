Firás Fahs terá duas semanas agitadas com provas em SP e PB

Firás Fahs tem mais duas semanas agitadas com provas em São Paulo e na Paraíba, Nesse sábado e domingo o piloto de Foz do Iguaçu, que conta nesta temporada com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, disputa a 5ª etapa da Fórmula Delta, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na segunda-feira voa para João Pessoa, na Paraíba, onde a partir de terá disputa a categoria Graduados na Copa Brasil de Kart, no Kartódromo do Paladino, na cidade do Conde. Ainda na Paraíba, Firás disputa a Final da Copa Regional Cup de Kart, com provas dos dias 29 a 31 deste mês. No kart Firás defende a equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte.

Na Fórmula Delta, Firás ocupa a sexta colocação na classificação geral, com 55 pontos. O líder é Pietro Mesquita, com 110 pontos. Na categoria Rookie é o vice-líder, com 92 pontos, enquanto que Mesquita lidera com 125.

Firás vai à pista de Interlagos com a expectativa de concluir as duas provas da 5ª etapa. “Terminando as duas corridas, as chances de estar no pódio são promissoras, assim como as de subir na classificação do campeonato”, adianta Firás Fahs.