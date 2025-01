Firás Fahs destaca que o ano de 2024 foi de muito aprendizado

Firás Fahs deu um importante passo em sua carreira ao estrear na Fórmula Delta. Com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape, ele disputou brigou pelo título até a última etapa, quando conquistou o vice-campeonato na competição de Rookies, o quinto lugar na classificação geral e o quarto lugar na Copa Brasil, soma da pontuação das três últimas etapas. “Foi uma temporada de muito aprendizado, na parte técnica e na forma de pilotar um carro monoposto. Só não foi melhor porque os comissários desportivos estragaram meu campeonato na última etapa, com uma punição descabida, injusta. Isto me tirou o título da categoria Rookie e o vice na classificação geral”, frisa Firás.

No kart, defendendo a equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte, Firás se sagrou vice-campeão do Open do Brasileiro; na Copa Brasil terminou em terceiro na categoria Graduados, mas em função de uma punição por enrosco caiu para oitavo; e se classificou quarto na OK FIA Regional Cup. Open, Copa Brasil e Regional Cup foram disputadas no Kartódromo Paladino, na cidade do Conde, na Paraíba. No Campeonato Brasileiro, em Londrina, no Paraná, Firás foi ao pódio com o quarto lugar na categoria OK FIA. “No kart também faltou um pouco de sorte, mas andamos entre os primeiros nos principais campeonatos. Porém, detalhes nos atrapalharam. Mas estou contente com a equipe ONS Bravar, que fez um trabalho fantástico e sempre me entregou um equipamento rápido”, finaliza Firás Fahs.