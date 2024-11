Edivan só pensa em pontuar na Fórmula Truck no Tarumã

Edivan destaca que sua meta é ter um bom desempenho na etapa do Tarumã e também na de encerramento da temporada. “Se for bem nestas duas provas, tenho condições de brigar pelas primeiras colocações da categoria GT Truck no campeonato. Esta é minha meta principal”, diz Edivan.

Pensar é o único pensamento do cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, na 8ª e penúltima etapa da Fórmula Truck, que será disputada neste domingo no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre.

Os pilotos da equipe paranaense Garagem Racing estão otimista para a 8ª e penúltima etapa da Fórmula Truck, a ser disputada neste domingo (10), no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Joãozinho Santa Helena busca sua quarta vitória na categoria GT Truck, enquanto que Fabrício Rossatto busca […]

Treinos da sexta

Nos treinos desta sexta-feira, o catarinense Túlio Bendo foi o mais rápido da categoria GT Truck, com 1m24s334, seguido de Rafael Fleck, com 1m24s533; e Joãozinho Santa Helena, com 1m24s582. Dos cascavelenses, Pedro Muffato foi o melhor com o quarto melhor tempo do dia com a marca de 1m24s748 Edivan Monteiro se classificou em 10º, com 1m27s412; e Valdinei “Baté” dos Santos, que está retornando à categoria depois de ficar ausente das duas últimas etapas em função de uma fratura de clavícula treinando de kart, se classificou em 20º, com 1m33s217.

Na categoria F-Truck, o paranaense Márcio Rampon foi o mais rápido, com 1m27s953, e o gaúcho Douglas Collet em segundo, com 1m28s133. Duda Conci, paranaense de Cafelândia, se classificou em quarto, com 1m28s461.