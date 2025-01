Edivan Monteiro vai sem treinos para a 1ª etapa da Fórmula Truck

Calendário

Copa Truck confirma etapa em Cascavel em 13 de julho

Cascavel - A Copa Truck começou o ano já trazendo para pilotos, equipes e aos membros da Nação Truck o calendário completo da temporada 2025 com as praças definidas. Serão nove etapas em oito autódromos diferentes, com o retorno de Santa Cruz do Sul sendo a grande novidade, junto com três etapas no Paraná, sendo […]