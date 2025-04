Duda Conci passeia em Guaporé com vitória de ponta a ponta

Com um fim de semana perfeito, o paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci passeou domingo, no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, e venceu a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 3ª etapa da temporada da Fórmula Truck. Ele largou na pole position e venceu de ponta a ponta, completando as 18 voltas da prova em 32s09s840, fez também a melhor volta da corrida, com o tempo de 1m33s831, andando à média horária de 118,170 km/h. A prova terminou em bandeirada vermelha a oito minutos do fim em função do acidente de Tiago Bellaver.

Esta foi a terceira vitória de Duda Conci em Guaporé nas cinco vezes que competiu no circuito da serra gaúcha. “Estou muito feliz em correr em Guaporé. Me sinto um cidadão guaporense. O caminhão estava muito bom e a preocupação era não perder a concentração”, acentua Duda Conci.

Correndo praticamente em casa, já que Casca fica a poucos quilômetros de Guaporé, o gaúcho Diego Collet conquistou a segunda colocação, recebendo a bandeirada a 1m067. O paranaense Márcio Rampon obteve a terceira colocação, chegando à frente de Thiago Mânica (PR), Tiago Bellaver (RS), Camilo Daniel Lovato (PR), Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Dario do Amaral (SP), Sérgio Chulik (PR) e Paulo César Secco (RS), que pela ordem, fecharam as dez primeiras colocações da prova.

A 4ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 18 de maio, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria F-Truck em Guaporé

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 18 voltas em 32m09s840

2º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz a 1m067

3º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 1s285

4º) Thiago Mânica Curitiba/PR Scania a 7s326

5º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 8s013

6º) Camilo Daniel Lovato Almirante Tamandaré-PR Scania a 8s638

7º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania a 9s498

8º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 10s943

9º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen a 11s024

10º) Paulo César Secco Erechim-RS Scania a 1 volta

11º) Júnior Brito Curitiba-PR Scania a 1 volta

12º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania a 2 voltas