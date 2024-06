Drugovich terá novo desenho no capacete em Le Mans

CASCAVELENSE

Myasava começa bem sua primeira corrida na Stock Series em Cascavel

Ao ser o sexto mais rápido no primeiro dia de treinos da 2ª etapa da Stock Car Series, a ser disputada neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o cascavelense Akyu Myasava ficou satisfeito com sua performance e a adianta que focará no treino classificatório deste sábado. […]