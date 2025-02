Derani disputará o Le Mans Series

O brasileiro Pipo Derani foi anunciado como piloto da equipe CLX Motorsport para a disputa da temporada 2025 do European Le Mans Series (ELMS) na classe LMP2. Derani, que também estará envolvido este ano no desenvolvimento do protótipo da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport e que estreará no FIA WEC em 2026, teve a liberação do time para a disputa do campeonato europeu. O brasileiro dividirá o carro #47 com o compatriota Enzo Fittipaldi e o português Manuel Espírito Santo. A temporada começa no dia 1º de abril em Barcelona, Espanha.