Dakar tem 48 horas de tensão no deserto

Capotamentos, batidas, incêndios, centenas de atolamentos. A 47ª edição do Rali Dakar encerrou uma de suas fases de maior risco nesta segunda-feira (6), com a finalização da segunda etapa, iniciada domingo para a disputa de um trecho de 971 km em 48 horas, no deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita. Um dos favoritos já em sua terceira participação no famoso desafio, o brasileiro Lucas Moraes passou por um momento de superação nesse trecho da corrida: dois atolamentos e um pneu furado tiraram suas chances de um bom resultado nos dois dias de prova – no total, o evento contará com 12 dias de disputa até 17 de janeiro.

Mesmo assim, Moraes e o navegador espanhol Armand Monleón terminaram em 12º na especial de 48 horas e ocupam a oitava posição na classificação geral – um resultado considerado satisfatório pelo piloto. Eles disputam a categoria Ultimate, a principal da competição, que ao final desta etapa tem o Toyota Hilux IMT EVO da dupla sul-africana Henk Lategan/Brett Cummings na liderança da classificação geral.

Campeões capotaram

Outra dupla forte que enfrentou contratempos foi Carlos Sainz e Lucas Cruz, atuais campeões do Dakar. O Ford Raptor do duo espanhol capotou no km 327 da primeira parte da especial de 48 horas, no domingo, e precisou ser puxado por um cabo atado a outro carro para ser colocado novamente sobre as quatro rodas. Com a carenagem em frangalhos – parte dela descartada no local do acidente – e danos na parte mecânica, Sainz e Cruz perderam muito tempo, mas seguiram na corrida. Agora na 20ª colocação na classificação geral da Ultimate, o experiente Sainz pediu desculpas à equipe pelo acidente: “Depois disso, acho que minhas chances de vencer este Dakar desapareceram”, disse o espanhol, tetracampeão da prova.

Prova alterada

A organização do Dakar anunciou que a terceira etapa, a ser disputada nesta terça-feira, teve seu roteiro alterado em função da previsão de fortes tempestades no deserto Empty Quarter. O comunicado distribuído no final da tarde de ontem e publicado no site oficial diz o seguinte: “A região de Al Henakiyah está sujeita a tempestades severas, que devem continuar por algum tempo. Como resultado,… o final da especial será localizada após o quilômetro 327 da rota original (que antes tinha 496 km), removendo 169 km (da etapa) nas zonas afetadas pela chuva”. O local de largada permanece o mesmo, em Bishá.

Classificação geral após duas etapas

1º) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, 15h40m30s

2º) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 4m45

3º) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 6m00s