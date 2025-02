Começam as emoções da F-Truck em Interlagos

São Paulo - Com duas sessões de treinos livres para cada uma das categorias GT Truck e F-Truck, começam hoje (14) as emoções da Fórmula Truck 2025. A etapa de abertura da temporada será disputada domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os treinos desta sexta-feira serão das 14 às 14h30, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos)); das 14h40 às 15h10, 1º treino da categoria F-Truck (motores a bomba injetora); das 15h30 às 15h10, 2º treino da GT Truck; e das 16h10 às 16h40, 2º treino da categoria F-Truck.

Cascavelense

Aos 84 anos, o cascavelense Pedro Muffato será destaque na abertura da temporada 2025 da Fórmula Truck. Campeão de 2023 e vice-campeão do ano passado da categoria GT Truck, ele irá estrear um Scania novo neste domingo, em Interlagos.

Muffato adianta que, por estar desenvolvendo um novo caminhão, ainda é cedo para falar de suas perspectivas para a temporada, mas espera um início de ano sereno. A prova em Interlagos servirá como termômetro para o desenvolvimento do equipamento. “Torço por uma temporada tranquila. Nessa etapa, queremos sentir a real performance do caminhão e dos outros competidores para ver onde podemos evoluir”, afirmou o mais experiente piloto da categoria.

A Fórmula Truck 2025 terá promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão e Revista TruckSul Brasil; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Interlagos serão transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani. Os ingressos já estão à venda no site oficial da categoria.

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)