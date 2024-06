Começa o Metropolitano de Kart

Depois de ter ficado fechado por mais de seis meses para reformas, tendo o recape da pista como a maior delas, as competições estão de volta ao Kartódromo Delci Damian. Será disputada neste sábado (15), a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, com participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. A promoção e organização será do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A programação será toda desenvolvida neste sábado (15). As categorias da manhã terão treinos a partir das 7h50, treinos classificatórios a partir das 9h20, com cinco pilotos para cada categoria e indo a pista, pela ordem, as categorias Cadete, Mirim, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Baton, F-4 Light Iniciantes. As provas serão logo em seguida. O pódio das categorias da manhã está marcado para às 12 horas.

A programação das categorias da tarde prevê treinos livres a partir das 13 horas; treinos classificatórios a partir das 14h15, indo à pista, pela ordem, as categorias F-4 Júnior, Força Livre, F-4 195 Kg, F-4 Super Sênior e 125 Pró. As provas serão 14h40 e a solenidade de premiação está marcada para às 17h30.

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel deste ano terá três etapas. Além da abertura, no próximo sábado, as demais serão disputadas nos dias 24 de agosto e 26 de outubro.