Começa a 25ª Copa Brasil de Kart

A Copa Brasil de Kart dá a largada para a sua 25ª edição no Circuito Internacional Paladino, no Conde, na Grande João Pessoa, na Paraíba. Segunda maior competição do kartismo nacional e organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo, o evento deste ano conta com mais de 300 inscrições e terá disputa de 23 títulos.

Os treinos do Grupo 1 começaram ontem, com as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, OK Júnior FIA, OK FIA, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Master/60+, Super F-4 e Shifter Kart. As Finais acontecerão no domingo (21) e serão transmitidas ao vivo pelo Youtube CBA BRKart (https://www.youtube.com/CBABRKart).

Na semana que vem, a partir de terça-feira (23), será a vez do Grupo 2, com as categorias F4 Júnior, F4 Graduado, Mini 2T, Júnior, Graduado, Novato, Sênior Am, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Master / 60+. As Finais serão realizadas no sábado (27), também com exibição ao vivo no Youtube CBA BRKart.

Entre as 302 inscrições, estão os maiores vencedores da Copa Brasil: André Nicastro, com 10 títulos, e Olin Galli, com oito. Representando os pilotos da casa, serão 10 paraibanos na disputa, incluindo as duas únicas mulheres no grid: Nicolle Campos, de apenas 9 anos, na categoria Cadete, e Bia Martins, na F4 Graduado.

A 25ª edição também já conta com pilotos da Argentina, Estados Unidos e França e uma diferença de quase 60 anos, entre o piloto mais velho na Copa (o paulista Ricardo Castro, de 64 anos) e o mais jovem (o gaúcho Joaquim Fronza, de 7 anos).

Além dos títulos da Copa Brasil, nas categorias OK Júnior, OK FIA e Mini 2T quatro pilotos (em cada) serão selecionados para a Final da 1ª Regional Cup, que acontecerá também no Paladino entre os dias 29 e 31.

