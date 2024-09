Coluna Bandeirada

Baté fora I

O cascavelense Valdeinei Vieira “Baté” dos Santos está fora da 6ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada neste domingo, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Ele capotou quando treina de kart há três semanas, no Kartódromo Delci Damian e deslocou a clavícula direita.

Baté fora II

Baté diz não acreditar em superstições, mas está é a terceira vez que ele é impedido de correr em Guaporé. Na primeira teve uma infecção intestinal, na segunda foi Covid e agora o acidente. “Acho que Guaporé tem alguma coisa contra mim. Pelo jeito vou ter que ir lá em um fim de semana sem corridas e fazer umas orações na igreja local, que é muito linda”, acentua Baté.

Duda Conci

Duda Conci, piloto de Cafelândia, foi o mais rápido da categoria F-Truck na sexta-feira em Guaporé e se coloca como forte candidato à pole position da 6ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada neste domingo, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, com largada às 14 horas. Em sua melhor volta, Duda fez o tempo de 1m34s145. Douglas Collet, de Casca, que fica a poucos quilômetros de Guaporé, se classificou em segundo, com 1m34s631, ao passo que o curitibano Thiago Mânica, foi o terceiro mais rápido, com 1m35s079.

Rafael Fleck

A categoria GT Truck (motores eletrônicos) abriu a programação da 6ª etapa da 6ª etapa da Fórmula Truck com um duelo de gigantes na sexta-feira, em Guaporé. A prova será disputada neste domingo, com largadas às 12h45. O gaúcho Rafael Fleck, que divide a liderança do campeonato com o catarinense Túlio Bendo, com 330 pontos cada um; fez o melhor tempo da sexta-feira, com 1m31s045. Atual campeão e líder até a última etapa, o cascavelense Pedro Muffato, foi o segundo colocado nos treinos da sexta-feira, com 1m3s109, diferença de apenas 65 milésimos de segundos entre os dois. O terceiro colocado foi Joãozinho Santa Helena, de Colombo, no Paraná, com 1m31s887. Joãozinho foi o vencedor da etapa anterior, disputada em Londrina, no Paraná. Túlio Bendo ficou na sexta posição, com 1m32s391.