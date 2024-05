Coluna Bandeirada

Edivan Monteiro

Festa em dobro. Assim foi a quarta-feira para o cascavelense Edivan Monteiro. Os trabalhos na empresa foram encerrados mais cedo para um churrasco, que comemorou o Dia do Trabalho, que transcorre hoje e também o seu aniversário. Mas o presente Edivan que que seja daqui a 30 dias com sua primeira vitória na Fórmula Truck. A prova será no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Rafael Paiva

Depois de quase 20 dias na China, Rafael Paiva retorna hoje a Cascavel. Mas não haverá tempo para descanso, ele reassume amanhã as funções de presidente do Kart Clube de Cascavel e intensificará os preparativos para a reabertura da pista do Kartódromo Delci Damian e organização do Campeonato Paranaense de Kart, que será de 4 a 7 de setembro, em Cascavel.

Dezenove pódios

Presença em competições de quatro estados, com nove vitórias e 19 pódios. Esse é o balanço do final de semana da Mega Kart, fabricante de chassis e componentes para o kartismo, que venceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Sergipe. Quatro das nove vitórias da Mega Kart no fim de semana foram obtidas no Campeonato Carioca, onde a fabricante conquistou outros seis pódios na 2ª etapa da competição. No Kartódromo Speed Park, que receberá o Campeonato Brasileiro – Grupo 1 em outubro, a fabricante venceu em duas categorias na Copa Clube Kart de Birigui. No Nordeste do Brasil, no Maranhão, a Mega Kart fez dobradinha e marcou a pole position na F-4 Graduados no Campeonato Sul-Maranhense. E, por fim, no Campeonato Sergipano, a fábrica venceu em duas categorias.