Coluna Bandeirada

Duda Conci

Vencedor da prova da categoria F-Truck em Guaporé no ano passado, Duda Conci, de Cafelândia, espera estar novamente no ponto mais alto do pódio neste domingo quando disputa a 2ª etapa da temporada. Duda frisa que depois de Rivera, no Uruguai, os técnicos de sua equipe trabalho em ajustes para controlar a fumaça, buscando evitar uma punição, como ocorreu em Rivera, que o impediu de pontuar.

Arrancada

A 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada, realizado pela M&L Produções, está muito próxima. Agora chegou a vez da cidade de Toledo, na região Oeste do Paraná, sentir a emoção da arrancada na pista Toledo Dragway durante a 2ª etapa que acontece de 3 a 5 de maio. As inscrições para pilotos e equipes estão abertas para as mais de 20 categorias disponíveis, e devem ser realizadas no site da CBA com os valores de R$ 1.300,00, nas categorias adulto, e R$ 650,00, para as categorias de Drag Jr.

Mitsubishi

A Mitsubishi Motors estará oficialmente de volta à Stock Car Pro Series a partir de 2025, ano que deve revolucionar a competição com a chegada da nova geração de carros e o início da era SUV. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (19), no Autódromo de Interlagos, e marca o retorno da fábrica japonesa ao grid, no qual esteve entre 2005 e 2008. A Mitsubishi dividirá as pistas com Toyota e Chevrolet na temporada 2025 da Stock Car.

Foz do Iguaçu

A 2ª etapa do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu será disputada neste sábado no Adrena Kart.

Tratores

Maripá terá muita agitação com a realização da 22ª edição do GP de Arrancada de Tratores neste sábado e domingo.