Casagrande busca novas conquistas

Primeiro piloto a conquistar os títulos da Stock Car, Porsche e Nascar Brasil no mesmo ano, Gabriel Casagrande inicia a temporada 2025 sonhando em repetir a façanha de unificar os títulos nacionais. O piloto paranaense voltará a competir nos três campeonatos e carrega um currículo cada vez mais recheado de conquistas. Tricampeão da Stock Car, Casagrande garantiu o seu último título no mês passado em Interlagos e crava que o objetivo é lutar pelo quarto campeonato.

“O sabor do título é tão especial que a gente quer sempre comemorar mais uma vez. Por tudo o que aconteceu ao longo de 2024, por superarmos problemas mecânicos e o que as outras equipes vinham fazendo, nós chegamos a perder um pouco o nosso setup e depois voltamos a fazer o feijão com arroz e confiamos que aquilo funcionaria. Nós nunca desistimos e o campeonato da Stock Car se ganha assim: completando as corridas e pontuando bem. Foi a nossa receita, foi o ano mais tenso, mas deu tudo certo e estou muito motivado para 2025”, diz Casagrande, que soma 12 vitórias, 45 pódios e nove poles na categoria.

Em novembro de 2024, Casagrande também obteve os títulos das classes Challenge Sport e Challenge Rookie no Porsche Endurance ao lado de Alceu Feldmann Neto. No mesmo final de semana, apenas um dia depois, Gabriel foi até Curvelo (MG) para sacramentar a conquista da Nascar Brasil no campeonato Overall e também do torneio Special Edition.