Brasileiro vence etapa do Dakar

Com o resultado, Moraes soma mais uma vitória à que ele havia conquistado em 2024, quando tornou-se o primeiro e ainda único brasileiro a vencer uma especial da mais difícil aventura off-road do mundo. Com 412km cronometrados na região de Al Duwadimi, o trecho teve vários desafios técnicos e físicos: pisos velozes e lentos, navegação bastante complicada e, como cereja do bolo, uma fase de corrida nas montanhas, com todos os perigos que essa modalidade oferece.

A organização da Nascar Brasil Series anuncia as datas e locais previstos para acelerar na temporada 2025. Com calendário como sempre eclético, o campeonato terá acréscimo de uma etapa. Ao todo, serão 21 corridas e nove etapas, oito delas em diferentes traçados. A abertura da temporada será na Capital do Mato Grosso do Sul – […]

Theo Salomão Tricampeão brasileiro e bicampeão da Copa Brasil, o goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) iniciou de forma perfeita mais uma temporada no kartismo. Em Orlando, nos Estados Unidos, integrando a equipe Orsolon Racing, ele disputou as duas primeiras etapas do SKUSA Winter Series e fechou o final de semana na liderança da categoria […]

A bordo de um Toyota GR DKR Hilux, Moraes e seu navegador, o espanhol Armand Monleón, competem na categoria Ultimate, a principal do Dakar. Eles lideraram praticamente todo o dia, assumindo a ponta definitivamente após a parcial do quilômetro 83. Com 183km disputados e até pelo menos o quilômetro 213, mais um momento histórico para o rali nacional. Lucas era o líder com outro brasileiro ocupando o segundo lugar: Marcelo Gastaldi, parceiro do navegador francês Adrien Metge em um Century CR7. Gastaldi acabou tendo problemas e não conseguiu sustentar a posição até o final, mas Moraes e Monleón consolidaram a vitória.

Nada a perder

“Considerando tudo o que aconteceu sábado, com a quebra e tudo mais, na especial deste domingo não tínhamos nada a perder. Então, demos o máximo hoje”, contou Moraes, que comemorou a vitória envolto em uma bandeira do Brasil. “E, para ser honesto, desde que começamos tão atrás no grid, tivemos sorte porque conseguimos visualizar toda a trilha (o que facilitou a navegação). Então, sim, já que não tínhamos nada a perder hoje, nos esforçamos muito. Estou especialmente feliz, porque esta é mais uma vitória em etapa para o meu país, para nós, da Toyota. Pro pessoal que pratica e curte o rali no Brasil, vai ser uma boa notícia. O Dakar, pra todos nós, é como a Copa do Mundo”, disse o piloto, que compete com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla e OutField.