Brasil recebe o Mundial de Endurance

A 6 Horas de São Paulo/Rolex está cada vez mais próxima. Entre os dias 12 e 14 deste mês, os protótipos mais fantásticos do planeta e os carros de GT3 mais cobiçados do mundo estarão em ação no Autódromo de Interlagos para a disputa da 5ª etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance, que vai marcar o regresso do “espírito de Le Mans” ao Brasil depois de dez anos. Será um momento mágico para os apaixonados fãs brasileiros e sul-americanos do automobilismo, que verão de perto o maior grid da história do FIA WEC no Brasil.