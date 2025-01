Brasil luta por vitória inédita no Dakar

Pela primeira vez nos 47 anos da competição, o Brasil conta com um piloto listado entre os favoritos para a vitória geral de uma edição do lendário Dakar Rali. A prova se inicia nesta sexta-feira (3) com a realização do prólogo, disputa curta (29 km) e cronometrada que define a ordem de larga do primeiro dos 13 dias da corrida que será encerrada em 17 de janeiro, com o percurso total de 7.753km (5.145 km cronometrados) inteiramente realizado nos desertos da Arábia Saudita.

Apesar de relativamente novo no cenário internacional, o brasileiro Lucas Moraes é desde o começo de 2024 o líder da equipe Toyota Gazoo Racing (TGR), time japonês que é um dos principais do esporte mundial e que após uma intensa preparação chega ao Oriente Médio decidido a conquistar o título.

A prova deste ano envolverá 70 nacionalidades diferentes, incluindo membros das equipes. Com 807 competidores entre pilotos e navegadores, divididos em 439 veículos de várias categorias, a vitória na classificação geral é a mais cobiçada e valorizada do Dakar. Com 63 bólidos construídos especialmente para a prova por grandes especialistas mundiais, a categoria Ultimate, disputada por carros, é considerada a “Fórmula 1” do rali.

Equilíbrio inédito

Em 2025, a Ultimate exibe um equilíbrio notável – e considerado inédito. Há cerca de 20 competidores listados como potenciais vencedores, o que inclui o Toyota GR DKR Hilux EVO do brasileiro Lucas Moraes, que pelo segundo ano consecutivo terá navegação do espanhol Armand Monleón. Outras fábricas, como Ford, Dacia (do Grupo Renault) e Mini, além de construtores especializados em tecnologia de rali, também tentarão o primeiro lugar da Ultimate neste Dakar.