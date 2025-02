Bortoleto tem primeiro dia de Fórmula 1

O brasileiro Gabriel Bortoleto viveu ontem a experiência do primeiro dia como piloto da Fórmula 1. Ele treinou no período da tarde no Bahrein, quando a Sauber realizou testes aerodinâmicos.

O inglês Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido do dia, com 1m30s430. Bortoleto ficou em 12º, com 1m31s690, enquanto que o inglês Lewis Hamilton, que está estreando na Ferrari, foi o 13º, com 1m31s834.