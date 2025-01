Após empate “amargo”, FC Cascavel terá nova chance em casa

Canuto sabe que será um grande desafio, mas acredita que a equipe tem capacidade para fazer um grande jogo e sair de campo com os três pontos. “É uma equipe forte, tradicional no Paraná. Será um jogo difícil, mas a nossa confiança é grande. Isto pelo que os atletas vêm demonstrando no dia a dia. Sabemos que podemos vencer o Coritiba e conquistar a primeira vitória no campeonato ”, afirmou.

Neste fim de semana começa a terceira rodada do estadual e o FC Cascavel terá uma nova oportunidade em casa para conquistar a primeira vitória . O adversário será o Coritiba , no domingo (19), às 16h, no Estádio Olímpico Regional. O Coxa sofreu um revés no jogo de estreia, mas se recuperou na segunda rodada ao bater o São Joseense por 3 a 0.

O empate desagradou o técnico da Serpente, Silvinho Canuto, que projetava estar com ao menos quatro pontos na tabela em dois jogos. “Saímos de campo um pouco frustrados pelo resultado. Nossa expectativa era chegar no próximo domingo e somar sete pontos”, lamentou.

Cascavel - Depois de duas rodadas, o FC Cascavel finalmente somou o primeiro ponto no Campeonato Paranaense , após um empate “ amargo ” em 0 a 0 contra o Londrina. Os 1820 torcedores que foram ao Estádio Olímpico Regional na última quarta-feira (15), assistiram um jogo bastante disputado, mas com poucas chances claras de gol.

Athletico e Cianorte lideram a competição com seis pontos. No lado oposto da tabela estão São Joseense e Rio Branco, que seguem sem pontuar, ocupando a zona de rebaixamento. Lembrando que as oito primeiras equipes da primeira fase avançam para as quartas de final. Os dois últimos colocados caem para a Divisão de Acesso.

17 anos de história

Ontem, dia 16 de janeiro, o FC Cascavel celebrou mais um aniversário. São 17 anos de história. Perto de alcançar a maioridade no futebol, o clube coleciona feitos históricos. Desde 2008, a Serpente tem conquistado o carinho dos torcedores, que aos poucos começaram a carimbar presença na maioria dos jogos da equipe no Olímpico.

O jovem time da Capital do Oeste foi campeão da terceira divisão do Paranaense em 2013, a segunda divisão em 2014. Desde que chegou à elite, em 2015, se mantém na primeira divisão. A Serpente ainda conquistou três vezes o troféu de Campeão do Interior, com a terceira colocação geral em 2020, e os dois vice-campeonatos em 2021 e 2023.

Vale destacar que o bom desempenho dos últimos anos colocou o time no cenário nacional, com as participações na Série D do Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil. Assim, o clube segue em busca dos objetivos. A meta é chegar até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como explica o presidente do clube, Valdinei Silva. “É um projeto construído desde o início com o sonho de se tornar um clube de primeira divisão do futebol brasileiro. Temos que ter paciência, continuar trabalhando, dia após dia e buscar o melhor para o clube e nossa cidade”, destacou.