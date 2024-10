Horóscopo do dia 9 de outubro

ÁRIES

A meta é crescer no trabalho e você pode dar passos concretos para progredir! A Lua muda de cenário e deixa seu jeito mais centrado. Numa dessa, tem boas chances de alcançar o patamar que tanto ambiciona, então, cola no sucesso que a oportunidade vem! Fofocas podem interferir no amor. Cor: MARROM Palpites: 53, 33, 26

TOURO

Mudanças e novos horizontes surgem com a Lua em Capricórnio! Vale pegar firme nos estudos ou iniciar um curso de especialização. Mas convém se apoiar na natureza prudente que herdou do seu signo ao lidar com dinheiro, valeu? Afinidades cristalinas no amor. Cor: PRATA Palpites: 56, 27, 36

GÊMEOS

A Lua aconselha a agir com mais foco, sabedoria e prudência, sobretudo ao lidar com os assuntos que envolvam dinheiro. Por outro lado, sua capacidade de concentração tá on e deve favorecer todo tipo de tarefa. O clima vai esquentar no amor. Cor: BEGE Palpites: 15, 41, 23

CÂNCER

A Lua começa a circular em seu signo oposto ao raiar do dia, trazendo bons estímulos para suas relações pessoais e profissionais. Porém, Júpiter no movimento retrógrado recomenda a dar mais atenção ao seu bem-estar, ok? Boas vibes no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 54, 45

LEÃO

A Lua deixa seu jeito mais focado, sinal de que você vai dar o máximo e tem tudo para conquistar reconhecimento. Porém, Júpiter fica retrógrado e recomenda cautela dobrada com certas amizades. No amor, use a criatividade para sair da rotina. Cor: BRANCO Palpites: 44, 50, 53

VIRGEM

A quarta já começa boa para o seu lado e quem garante é a Lua, que traz sorte, vibes positivas e ótimas promessas. A alegria vai reinar na vida pessoal e o amor será a cereja do bolo. E no trabalho a dica é se apoiar na disciplina e organização que herdou do seu signo. Cor: PRETO Palpites: 52, 45, 27

LIBRA

Tem notícia boa, mas bagacinhas podem fazer parte do cardápio do dia e quem avisa é Júpiter que começa movimento retrógrado. Sua confiança pode balançar e nem tudo tende a fluir como espera. Mas insista e não desista, librinha! O amor vai ser um conforto. Cor: AMARELO Palpites: 15, 51, 35