Horóscopo do dia 7 de junho

ÁRIES

O Sol se estranha com a Lua nessa madrugada e pode sobrar pra você logo cedo. Melhor morder a língua para não falar sobre o que não entende porque há risco de queimar sua imagem. Trabalhar em equipe será a chave para dar conta das tarefas e conquistar um resultado melhor.

TOURO

Sextou, Touro, mas os astros indicam que boa parte da sua atenção estará focada no trabalho e a diversão pode passar longe. Cuidado com o desejo de sair comprando tudo o que vê pela frente logo cedo. Melhor deixar em ordem antes de curtir o final de semana.

GÊMEOS

A Lua está de mudança para o seu paraíso astral e esta sexta tem tudo para ser maravilhosa! O seu signo, que já é comunicativo e animado por natureza, vai receber ótimas energias astrais para melhorar o diálogo com os colegas, lidar com clientes ou ampliar sua rede de contatos no trabalho.

CÂNCER

Com a entrada da Lua em Libra, assuntos voltados para a casa e a família ganham destaque nesta sexta. Logo cedo, porém, é melhor tomar cuidado com o que diz e para quem diz, porque mal-entendidos e fofocas estarão a todo vapor. Não se estresse com indiretas nas redes sociais.

LEÃO

Sextou, Leão, e você conta com as ótimas vibes da Lua, que entra em Libra, para começar o dia com muito gás e cuidar de qualquer tarefa que exija rapidez mental e boas ideias. Mas, bem cedinho, vai ser preciso jogo de cintura para lidar com dinheiro ou com um pedido de empréstimo de um amigo.

VIRGEM

Há sinal de alguns contratempos ligados à sua vida profissional, Virgem. Mas respire fundo e bola pra frente que o astral logo melhora. A entrada da Lua em Libra destaca sua habilidade para lidar com dinheiro nesta sexta. E como a Lua troca likes com Marte à tarde, confie em sua intuição negociar um bom acordo.

LIBRA

Sextou e, com a Lua de mudança para o seu signo, você vai fechar a semana mais confiante para correr atrás do que deseja. A Lua avisa que será preciso um esforço para planejar melhor uma viagem ou deslocamento, especialmente se tem planos de botar os pezinhos na estrada antes do sol raiar.

ESCORPIÃO

A sexta começa tensa com a briga entre Lua e Sol nessa madrugada, e pode acabar sobrando pra você. A melhor coisa é deixar as diferenças de lado e pegar leve para não arrumar briga com alguém querido, especialmente se for um amigo.

SAGITÁRIO

Sextou, mas o céu não está muito favorável aos seus interesses logo cedo, antes do sol raiar. Rivalidade e gente intrometida pode tentar sabotar o seu progresso no serviço, sinal de que você precisa ter cuidado com tudo o que faz ou diz. Mas depois a Lua se muda para Libra e o astral melhora.

CAPRICÓRNIO

A semana está chegando ao fim, mas nem por isso dá pra desviar a atenção das tarefas e ficar sonhando acordado. Se você não focar no que está fazendo, vai dar ruim. Ainda bem que a Lua está de mudança para Libra ainda cedinho, destacando seu lado ambicioso.

AQUÁRIO

A sexta começa um pouco tensa e você pode se desentender com o mozão logo cedo. Faça sua parte para evitar uma briga e procure contornar os problemas, ou pelo menos adiar essa conversa para um momento mais favorável. No trabalho tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor.

PEIXES

Há sinal de tensão e confusão em casa logo cedo, Peixes, mas respire fundo e acredite, essa vibe negativa vai passar rapidinho. Você deve fechar a semana com mudanças no trabalho e em algumas outras áreas. É preciso focar a atenção no que importa e se dedicar de verdade na hora de encarar o batente.

MENSAGEM DO DIA

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe”, este é o primeiro mandamento com promessa: “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.

Efésios 6:1-4