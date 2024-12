Horóscopo do dia 31 de dezembro

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

É um bom momento para fazer alguns ajustes e melhorar sua imagem pessoal. Esta terça será ideal para se concentrar na vida profissional, traçar planos a longo prazo e encontrar maneiras de melhorar seus ganhos. Se está na pista, talvez tenha que baixar um pouco as expectativas para não virar o ano sozinha. Cor: LILÁS – Palpites: 13, 14, 22.

TOURO

Se depender dos astros, você fará o possível para se livrar da rotina e viver novas experiências nesta terça. Viagem de última hora pra curtir a virada do ano conta com ótimas energias. Pode conhecer um crush interessante que mora longe. Co: LILÁS – Palpites: 20, 25, 61

GÊMEOS

Para você do signo de Gêmeos, se tiver que encarar mudanças de última hora, vai tirar de letra! O astral também é favorável para encerrar um ciclo que não te faz bem. Na paquera, conte com a atração física para fisgar de vez o seu alvo e mostre toda a sua sensualidade. Cor: AZUL-ROYAL – Palpites: 61, 02, 47.

CÂNCER

Você de Câncer, a última terça do ano será perfeita para você se aproximar das pessoas que têm um papel importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e melhore a convivência com os outros. Vale espalhar que sonha com um romance sério e conferir se os amigos têm alguém para apresentar. Cor: PINK Palpites: 24, 32, 31.

LEÃO

Talvez você sinta que está se sobrecarregando, mas não perca a fé que tudo vai se ajustar aos poucos. Que tal fazer alguns ajustes nos seus hábitos e começar o ano novo com a corda toda? Sua popularidade cresce à noite e alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 33, 59

VIRGEM

As estrelas avisam que tudo vai correr às mil maravilhas nesta última terça de 2024. A Lua segue iluminando seu paraíso astral, trazendo uma dose extra de simpatia. Ótimo momento para confiar na sorte e fazer uma fezinha, participar de um sorteio ou entrar em uma rifa. Com seu charme nas alturas, é hora de se aproximar de um crush. Cor: VIOLETA – Palpites: 05, 31, 04;

LIBRA

2024 está acabando, Libra, e boa parte da sua atenção deve se voltar para os assuntos familiares nesta terça. Tá na pista? Encontro ou contato com um amor do passado pode reacender o desejo. Cor: PRETO Palpites: 27, 54, 52