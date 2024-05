Horóscopo do dia 3 de maio

ÁRIES

Meça bem as palavras, pois todo cuidado é pouco para fugir de fofocas, intrigas e mal-entendidos. No amor, dúvidas e desconfianças podem rondar o seu coração e tudo indica que será difícil expor o que sente.

TOURO

As ideias vão florescer como nunca e as conversas serão extremamente produtivas. Também será um bom momento para fazer contato com amigos. Nos assuntos do coração, a sintonia com alguém da turma tende a aumentar e você pode descobrir uma nova paixão.

GÊMEOS

A Lua na Casa 10 desperta em você um desejo enorme de brilhar e conquistar o sucesso. Isso será um grande estímulo para investir mais na sua profissão. No amor, você estará confiante e muito certa do que quer para o seu coração. Só não vá assustar o alvo com suas exigências.

CÂNCER

Este será um bom dia para você investir em cursos, treinamentos e leituras. Marte em Câncer garante a determinação e a ousadia necessárias para buscar tudo que quiser. Seu único desafio será fugir de fofocas e discussões.

LEÃO

Você pode enfrentar alguma discussão ou contrariedade envolvendo amigos no início do dia. À tarde, você pode ter a chance de encarar e vencer um desafio. Na vida a dois, a intimidade promete esquentar e você poderá realizar suas fantasias mais ousadas.

VIRGEM

Procure ouvir mais as pessoas, sem contestar, especialmente ao conversar com chefes e autoridades. Marte na Casa das Associações acentua o seu espírito de liderança e você pode até comandar os colegas em um projeto.

LIBRA

Você pode ter alguma dificuldade para memorizar ou aprender algo no início do dia, mas seja persistente para superar os desafios. Vai mostrar determinação, iniciativa e proatividade no emprego. Atração por colega pode aumentar e render um romance.

ESCORPIÃO

Mercúrio na Casa 8 avisa que quando mais rápido conseguir se adaptar às novidades, mais fácil será superar os desafios. Aproveite para investir nos estudos para melhorar seu currículo e crescer na profissão. Se depender de charme e simpatia, você vai arrasar corações na paquera.

SAGITÁRIO

A Lua estimula você a ficar em casa e fortalecer os laços com a família. Bom momento para mudar de casa ou emprego, desde que tenha tudo bem planejado. Não seja impulsivo. Marte é astro da paixão e indica fortes emoções para a sua vida sentimental.

CAPRICÓRNIO

A Lua em quadratura com Mercúrio avisa que você pode enfrentar alguns desentendimentos ou mal-entendidos no trabalho. Se depender de charme e simpatia, você pode ter boas oportunidades de paquera.

AQUÁRIO

Logo cedo, convém ter cuidado para não perder dinheiro com apostas ou gastos supérfluos. Marte dará determinação em dobro para você investir mais no trabalho ou até arranjar um segundo emprego para reforçar seu orçamento. Trocar mensagens e telefonemas são boas alternativas para animar as paqueras.

PEIXES

Saiba dialogar e ouvir para conciliar os interesses e vencer as desavenças. A Lua está em Peixes, o que reforça os pontos fortes do seu signo e favorece todos os setores da sua vida. Marte também avisa que a paixão está no ar e pode pegar de jeito o seu coração.

Mensagem do dia

Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor.

Sofonias 2:3